ABC dévoile sa grille de l’automne 2021 avec Grey’s Anatomy, Big Sky, The Wonder Years, The Good Doctor et plus

Après NBC en fin de semaine dernière, puis FOX hier, c’est à présent au tour d’ABC de nous dévoiler sa grille de programmes de la rentrée automnale à venir. Au menu, peu de changements, à l’exception du déplacement de Big Sky au jeudi qui apparait logique étant donné le succès de sa saison 1 qui laisse présager un beau futur.

On note ensuite que la désormais dernière saison de black-ish n’arrivera pas avant la mi-saison. La soirée comédie familiale du mercredi accueillera The Wonder Years, le remake de la comédie nostalgique de la fin des ’80s avec Dulé Hill, tandis que Home Economics s’installera derrière The Conners.

Autre nouveauté de l’automne, la série musicale Queens sera proposée le mardi à 22h pour nous introduire son groupe de chanteuses sur le retour (comme Girls5Eva, mais dans des styles et formats bien différents).

À la mi-saison, nous aurons la comédie scolaire Abbott Elementary, la romance Maggie et la mini-série Women of the Movement ou l’histoire vraie du combat mené par la mère d’Emmett Till pour obtenir justice pour son enfant. Rappelons enfin que American Housewife, Call Your Mother, Rebel, For Life et mixed-ish ont été annulées.

Voici donc le programme de l’automne 2021 sur ABC :

Lundi

20h00 – Dancing with the Stars

21h00 – The Good Doctor

Mardi

20h00 – The Bachelorette

21h00 – Queens

Mercredi

20h00 – The Goldbergs

20h30 – The Wonder Years

21h00 – The Conners

21h30 – Home Economics

22h00 – A Million Little Things

Jeudi

20h00 – Station 19

21h00 – Grey’s Anatomy

22h00 – Big Sky

Vendredi

20h00 – Shark Tank

21h00 – 20/20

Dimanche

20h00 – Celebrity Wheel of Fortune

21h00 – Supermarket Sweep

22h00 – The Rookie

