ABC renouvelle 8 séries dont The Rookie (saison 3), Stumptown (saison 2), A Million Little Things (saison 3), Black-ish (saison 7) et plus

Après avoir annoncé les annulations d’Emergence, Schooled, Single Parents et Bless This Mess, ABC poursuit la préparation de ses Upfronts en officialisant un joli nombre de renouvellements, suivant ainsi le modèle de CBS.

Tout d’abord, rappelons que Grey’s Anatomy, Station 19 et The Good Doctor ont toutes les trois été reconduites précédemment. Elles sont donc rejointes dès maintenant par deux des nouveautés de la saison. En effet, on pourra retrouver la sitcom Mixed-ish, série dérivée de Black-ish sur la jeunesse dans les ’80s de Rainbow Johnson, pour une saison 2. Idem pour Stumptown qui poursuivra les aventures de la détective privée Dex Parios (Cobie Smulders) dans la ville de Portland.

Ainsi, bien qu’ABC ait annulé trois comédies et fait ses adieux à Modern Family et Fresh Off the Boat, la chaine ne sera pas en manque. En plus de Mixed-ish, nous pourrons retrouver The Goldbergs (saison 8), Black-ish (saison 7), American Housewife (saison 5) et bien entendu The Conners (saison 3).

Du côté des séries dramatiques, les amateurs de séries relationnelles pourront poursuivre l’aventure A Million Little Things (saison 3), tandis que ceux qui veulent toujours plus de Nathan Fillion en uniforme de flic débutant retrouveront donc The Rookie (saison 3).

Terminons en signalant que le destin de For Life et de The Baker and The Beauty n’a pas encore été fixé.

