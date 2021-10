Absentia Saison 3 : Emily Byrne plonge dans sa dernière affaire, dès à présent sur Amazon Prime Vidéo

Désormais officiellement terminée, Absentia revient sur Amazon Prime Video avec sa saison 3 (déjà diffusée sur Altice Studio l’an dernier) qui est donc la toute dernière. Les ultimes épisodes sont ainsi dès à présent disponibles en ligne sur la plateforme de streaming.



De quoi parle Absentia ?

Pour rappel, Absentia est une création de Gaia Violo et Matt Cirulnick qui débute avec l’agent du FBI Emily Byrne (Stana Katic) qui a disparu sans laisser de trace alors qu’elle chassait un tueur en série à Boston. Emily se réveille six ans plus tard dans une mystérieuse cabane sans un souvenir de ce qui lui est arrivé. Quand elle revient auprès des siens, elle découvre que son mari s’est reconstruit une vie avec une autre femme qui a ainsi élevé son fils. Elle ne tarde pas non plus à être impliquée dans une nouvelle série de meurtres.

En saison 3…

Scénarisée par Will Pascoe (Orphan Black, Shut Eye), qui remplace Samantha Corbin-Miller, la saison 3 reprend trois mois après les évènements de la saison 2. Emily Byrne approche de la fin de sa suspension et fait tout pour être la meilleure mère possible pour son fils. Tout est mis en péril au moment où une des investigations criminelles de son ex-mari Nick Durand (Patrick Heusinger) menace la vie de famille d’Emily. Cette dernière doit alors s’éloigner de Boston pour se lancer dans une nouvelle affaire qui va la mettre à l’épreuve et la pousser à devoir de nouveau apprendre à faire confiance et réaliser sa place dans le monde.

Au niveau du casting, cette saison 3 d’Absentia réunit donc Stana Katic et Patrick Heusinger, ainsi que Neil Jackson, Matthew Le Nevez, Natasha Little, Paul Freeman et Patrick McAuley. Ils sont rejoints par Geoff Bell et Josette Simon.