Pas de saison 4 pour Absentia, Stana Katic annonce la fin du périple d’Emily Byrne

Mise en ligne il y a bientôt un an sur la plateforme américaine Amazon Prime Vidéo, la saison 3 d’Absentia sera également la dernière de la série. Elle est ainsi officiellement terminée et ne reviendra donc pas pour une saison 4.

C’est Stana Katic, l’interprète d’Emily Byrne, qui l’a annoncé sur Twitter, révélant que l’histoire avait été développée sur trois saisons. Il apparait que l’équipe créative a tout de même envisagé pendant un temps d’explorer la possibilité de poursuivre, mais cela ne se fera pas. La série a la fin qu’elle devait avoir.

Pour rappel, Absentia est une création de Gaia Violo et Matt Cirulnick qui débute avec l’agent du FBI Emily Byrne (Katic) qui a disparu sans laisser de trace alors qu’elle chassait un tueur en série à Boston. Emily se réveille six ans plus tard dans une mystérieuse cabane sans un souvenir de ce qui lui est arrivé. Quand elle revient auprès des siens, elle découvre que son mari s’est reconstruit une vie avec une autre femme qui a ainsi élevé son fils. Elle ne tarde pas non plus à être impliquée dans une nouvelle série de meurtres.

La distribution d’Absentia se compose de Stana Katic, Patrick Heusinger, Neil Jackson, Matthew Le Nevez, Natasha Little, Paul Freeman et Patrick McAuley, mais aussi Geoff Bell et Josette Simon.

En France, l’intégralité d’Absentia a été diffusée sur Altice Studio, les deux premières saisons sont actuellement disponibles sur Amazon Prime Vidéo.

