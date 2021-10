Acapulco Saison 1 : Maximo fait ses début à la station balnéaire la plus chaude d’Acapulco, dès aujourd’hui sur Apple TV+

Nous sommes en automne, mais cela ne veut pas dire que l’été a quitté les séries TV, en particulier dans la nouvelle Acapulco d’Apple TV+ qui nous invite dès aujourd’hui à prendre des vacances avec les premiers des 10 épisodes de la saison 1.

De quoi parle Acapulco ?

Nouvelle comédie créée par Austin Winsberg, Eduardo Cisneros et Jason Shuman inspirée par le film How to Be a Latin Lover, Acapulco raconte l’histoire de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), vingt ans et plus, dont le rêve devient réalité lorsqu’il obtient le travail de sa vie en tant que garçon de cabane dans la station balnéaire la plus chaude d’Acapulco.

Máximo se rend vite compte que le travail est bien plus compliqué qu’il n’a jamais imaginé et pour réussir, il doit apprendre à naviguer dans une clientèle exigeante, un mentor mercuriel et une vie familiale compliquée, sans se perdre dans les raccourcis ou les tentations.

Le casting de cette saison 1 d’Acapulco

Au cœur de la distribution de cette saison 1 d’Acapulco, nous trouvons Eugenio Derbez, Enrique Arrizon, Raphael Alejandro, Camila Perez, Chord Overstreet, Fernando Carsa, Jessica Collins, Damián Alcázar, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Rafael Cebrián, Carlos Corona, Regina Orozco et Bianca Marroquin.