Adult Material : plongée vertigineuse dans l’industrie pornographique, dès ce soir sur Channel 4

Channel 4 explore l’industrie de la pornographie dans sa nouvelle dramédie nous venant de Lucy Kirkwood (Chimera, The Smoke), Adult Material, Cette dernière est diffusée à partir de ce lundi 5 octobre sur la chaine britannique et l’intégralité sera alors disponible sur All 4.

Composée de 4 épisodes, Adult Material suit Jolene (Hayley Squires), mariée et mère de trois enfants, qui est celle qui rapporte l’argent à la maison. Jolene n’a juste pas la carrière la plus conventionnelle qui soit : elle est star du porno. Ayant passée toute sa vie adulte dans cette industrie, elle a été présente pour voir le milieu passer d’entreprise illégitime à véritable branche du divertissement grand public qui rapporte une fortune.

Lorsque Jolene est présentée à Amy, une jeune danseuse en galère débutant dans cette industrie, elle ne peut s’empêcher de prendre la jeune fille sous son aile. Très vite, la nouvelle recrue dévoile un tempérament impétueux. Et bientôt, la relation de Jolene avec cette jeune femme instable met en péril sa propre carrière, sa réputation et même sa vie de famille.

Adult Material met donc à l’affiche Hayley Squires, Siena Kelly, Kerry Godliman, Joe Dempsie, Julian Ovenden, Phil Daniels et Rupert Everett.

