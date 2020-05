Une saison 3 pour After Life, Netflix continue sa collaboration avec Ricky Gervais

Moins de deux semaines après la mise en ligne de la saison 2 d’After Life, Netflix annonce le renouvellement de la série de Ricky Gervais. Le comédien britannique s’installer par ailleurs durablement sur la plateforme de streaming, venant de signer un contrat avec cette dernière.

Pour rappel, After Life nous parle de Tony (Gervais) journalise dans la quarantaine dont la vie parfaite est brisée lorsque sa femme meurt d’un cancer. Après avoir contempler l’idée de mettre un terme à sa vie, Tony décide de continuer à vivre dans le but de punir le monde en disant et en faisant tout simplement ce qu’il a envie. Contre toute attente, il découvre que cela complique encore plus son existence, avec des proches qui sont déterminés à le sauver de lui-même et retrouver l’homme bon qu’il était avant.

En saison 2, Tony tente de devenir un ami plus fiable pour ses proches, malgré son irréductible chagrin. Tous sont aux prises avec leurs propres problèmes, et la menace de la fermeture imminente du journal local ne fait qu’amplifier les tensions. Le spectacle dramatique de la troupe amateur locale va-t-il réussir à remonter le moral de cette petite ville en pleine déprime ?

Aux côtés de Ricky Gervais, After Life met à l’affiche Penelope Wilton (Downton Abbey), David Bradley (films Harry Potter, Game of Thrones), Ashley Jensen (Extras), Tom Basden (Plebs), Tony Way (Edge of Tomorrow), David Earl (Cemetery Junction), Joe Wilkinson (Him and Her), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty,Diane Morgan (David Brent: Life On The Road), Tracy-Ann Oberman (Eastenders), ainsi que Peter Egan (Downton Abbey), Ethan Lawrence (Bad Education) et Bill Ward ( Coronation Street, Emmerdale).

