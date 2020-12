Alice in Borderland : Un jeu pas comme les autres prend place dès à présent sur Netflix

Si Netflix a bon nombre de programmes dans l’esprit de Noël à proposer pour cette fin d’année, le service de streaming à la demande propose aussi de se plonger dans un Tokyo alternatif loin de l’ambiance des fêtes avec Alice in Borderland, dont l’intégralité de la saison est dès à présent disponible sur la plateforme

Inspiré d’un manga d’Haro Aso, adapté pour la télévision par Yoshiki Watabe, Yasuko Kuramitsu et Shinsuke Sato et réalisé par Shinsuke Sato, Alice in Borderland suit Arisu, un jeune homme indolent et désœuvré, passionné de jeux vidéos qui se retrouve catapulté avec ses amis dans un Tokyo alternatif désert où ils doivent surmonter des épreuves successives pour survivre.

Dans ce monde étrange, Arisu fait la connaissance d’une jeune femme, Usagi, qui affronte seule les jeux. Tout en risquant leur peau et réfléchissant au sens profond de la vie, ils vont essayer ensemble de percer les mystères de cet univers machiavélique.

Alice in Borderland met à l’affiche, Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Yuki Morinaga, Keita Machida, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Shuntaro Yanagi, Yutaro Watanabe, Ayame Misaki, Mizuki Yoshida, Tsuyoshi Abe, Nobuaki Kaneko, Sho Aoyagi, Riisa Naka.

