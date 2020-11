Après The Spanish Princess, Starz va revenir sur l’histoire d’Aliénor d’Aquitaine

Alors que la saison 2 de The Spanish Princess se termine à la fin de ce mois de novembre, Starz poursuit son exploration des reines d’Angleterre. La chaine payante a déjà annoncé Becoming Elizabeth, revenant sur la jeunesse d’Elizabeth I et révèle maintenant qu’elle s’intéressera aussi à Aliénor d’Aquitaine, reine des Francs puis reine d’Angleterre, mère de Henri le Jeune, Jeanne d’Angleterre et Richard Cœur de Lion.

Plus spécifiquement, la scénariste Susie Conklin (Cranford, A Discovery of Witches) est en charge de porter à l’écran les livres d’Alison Weir, à savoir son livre d’histoire Eleanor of Aquitaine : By the Wrath of God, Queen of England et le roman qui l’accompagne The Captive Queen. Aucun des deux n’a été traduit en français.

Née vers 1122, Aliénor d’Aquitaine, Duchesse d’Aquitaine et comtesse de Poitiers, est une des figures marquantes du Moyen-âge. Elle occupe une place centrale dans les relations entre les royaumes de France et d’Angleterre au XIIe siècle, en épousant d’abord le roi de France Louis VII (1137), puis Henri Plantagenêt (1152), futur roi d’Angleterre Henri II. Elle joue un rôle politique important dans l’Europe médiévale, participant également à la deuxième croisade.

En attendant de pouvoir découvrir l’histoire d’Aliénor d’Aquitaine par Starz, vous pouvez vous plonger dans les précédentes mini-séries royales de la chaine, à savoir The White Queen, The White Princess et donc The Spanish Princess.

