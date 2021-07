All American Saison 3 : L’introduction du spin-off centré sur Simone à découvrir cette semaine sur Salto

Déjà commandé en série, le spin-off d’All American est introduit dès ce soir sur la chaine américaine The CW à l’aide de ce que l’on appelle un « backdoor pilot », un épisode de présentation placé dans la série originale. Bien entendu, cela veut dire que l’on peut le découvrir en France en US+24 sur Salto.

Ainsi, l’épisode 17 de cette saison 3 d’All American introduit ce qui servira de point de départ à All American: Homecoming qui n’arrivera néanmoins pas avant la mi-saison prochaine — soit pas avant 2022.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle série se centrera sur le personnage de Simone (jouée par Geffri Maya) et nous entrainera au cœur d’une université où la jeune joueuse de tennis et un joueur de baseball de Chicago (Damon, joué par Peyton Smith) doivent apprendre à naviguer avec les demandes de leur future carrière sportive de haut niveau, tout en gérant les hauts et les bas de l’entrée dans l’âge adulte.

Scénarisée par Nkechi Okoro Carroll, cette introduction suit Spencer (Daniel Ezra), Olivia (Samantha Logan), Jordan (Michael Evans Behling) et Simone qui découvrent la vie dans un campus universitaire à l’occasion d’une visite dans une université historiquement noire d’Atlanta où la tante de Simone, Amara (Kelly Jenrette), est professeure en journalisme. Durant ce court séjour, Simone croisera la route de Damon.

Cette saison 3 d’All American ne s’arrêtera pas là, puisqu’elle se compose de 19 épisodes au total. La conclusion est annoncée pour le 19 juillet sur The CW et dans la foulée sur Salto.

