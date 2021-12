All American: Homecoming Saison 1 : Simone et Damon entame leur étude universitaire, en février sur The CW

L’univers de All American s’étend sur The CW avec un premier spin-off qui fera ses débuts cet hiver. Intitulée All American: Homecoming, cette nouvelle série arrivera en effet sur la chaine américaine le lundi 21 février.

De quoi parle All American: Homecoming?

Introduite sous la forme d’un backdoor pilot proposé durant la saison 3 d’All American (disponible en France sur Salto), All American: Homecoming suit le personnage de Simone (jouée par Geffri Maya) et nous entraine au cœur d’une université où la jeune joueuse de tennis et Damon (Peyton Alex Smith), un joueur de baseball de Chicago doivent apprendre à naviguer avec les demandes de leur future carrière sportive de haut niveau, tout en gérant les hauts et les bas de l’entrée dans l’âge adulte.

Après que la tante de Simone, Amara Patterson (Kelly Jenrette), professeure de journalisme et activiste, ait révélé un scandale qui menace de faire dérailler le programme de baseball bien-aimé de l’école, le nouvel entraîneur Marcus Turner (Cory Hardrict) est déterminé à remporter un championnat de manière honnête — avec l’aide de Damon. Damon doit s’adapter à sa nouvelle vie avec JR (Sylvester Powell), un autre joueur de baseball et ami d’enfance, à ses côtés. Pendant ce temps, Simone, qui a du mal à trouver ses marques, est guidée par Thea (Camille Hyde), la star de l’équipe de tennis de Bringston, et Keisha (Netta Walker), la maire officieuse de l’école, qui l’aideront à vivre au mieux sa vie.

Le casting de cette saison 1 de All American: Homecoming

Autour de Geffri Maya et Peyton Alex Smith, la distribution de cette saison 1 de All American: Homecoming rassemble donc Kelly Jenrette, Cory Hardrict, Sylvester Powell, Camille Hyde et Netta Walker.