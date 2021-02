All American: Homecoming : The CW annonce les détails du potentiel spin-off centré sur Simone

Il est indéniable que The CW aime les franchises. La chaine compte d’ailleurs en créer une nouvelle avec All American qui pourrait bien avoir un spin-off si son épisode de présentation est bien accueilli.

Intitulé All American: Homecoming, cette série dérivée sera ainsi introduite sous la forme d’un backdoor pilot proposé durant cette saison 3 d’All American (diffusée en ce moment en France sur Salto en US+24). Concrètement, il y aura donc un épisode régulier qui sera dédié à la mise en place d’une nouvelle intrigue.

Celle-ci se centrera sur le personnage de Simone (jouée par Geffri Maya) et nous entrainera au cœur d’une université où la jeune joueuse de tennis et un joueur de baseball de Chicago doivent apprendre à naviguer avec les demandes de leur future carrière sportive de haut niveau, tout en gérant les hauts et les bas de l’entrée dans l’âge adulte.

Pour ce qui en est de la relation entre Simone et Jordan (Michael Evans Behling), il n’est pas encore dit si elle sera intégrée ou non dans cette nouvelle conjoncture.

Au niveau de l’écriture, nous retrouvons Nkechi Okoro Carroll, actuel showrunner de All American, qui signera donc le scénario de cet épisode pilote. The CW n’a pas encore donné d’indication à propos de sa diffusion.

