All American Saison 3 : Les jeunes footballeurs reviennent sur le terrain, ce soir sur The CW et demain sur Salto en France

Avec quelques mois de retard, The CW est en train de faire sa rentrée et cela permet donc de retrouver les jeunes footballeurs d’All American sur le terrain pour une saison 3 qui arrive ce soir sur la chaine américaine et dès demain en France sur Salto en US+24.

Cette saison 3 d’All American doit commencer par gérer quelques changements. À la fin de la saison 2, Spencer (Daniel Ezra) a décidé de retourner à South Crenshaw High avec Billy Baker (Taye Diggs) à ses côtés pour servir de coach. Ensemble, ils veulent remporter un titre qui pourra permettre de sauver l’école.

Leurs projets risquent d’être difficiles à réaliser, car les enjeux sont élevés et cela ranime la rivalité entre Beverly et Crenshaw qui n’a jamais été aussi personnelle. Pour ne pas aider, le mystère au sujet du bras blessé de Spencer va affecter la qualité de son jeu, mais également ses relations à l’extérieur du terrain. C’est une année compliquée qui s’annonce pour lui et ceux qui l’entourent.

Le casting de la saison 3 d’All American rassemble Daniel Ezra, Bre-Z, Greta Onieogou, Samantha Logan, Michael Evans Behling, Cody Christian, Karimah Westbrook, Monét Mazur, Taye Diggs et Chelsea Tavares.

