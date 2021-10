All American Saison 4 : Spencer et le reste de l’équipe font le retour, dès aujourd’hui sur Salto

Elle a fait son retour hier soir sur la chaine américaine The CW, elle est donc de retour sur Salto. Les inédits de la saison 4 de All American sont en effet dès aujourd’hui disponibles sur la plateforme française.

De quoi parle la saison 4 d’All American ?

Se composant de 20 épisodes, cette saison 4 d’All American nous ramène naturellement auprès de Spencer qui, avec le South Crenshaw High sauvé et le controversé championnat d’État derrière lui, a les yeux rivés sur le All American game et son avenir dans la NFL, qui commence avec le Toledo State.

Avant que les étudiants de Berverly et South Crenshaw ne puissent se concentrer sur l’université, ils devront traverser la tumultueuse dernière année de terminale. Celle-ci leur réserve un bal de fin d’année épique et inattendu, deux remises de diplômes, mais aussi toutes les interrogations qui accompagnent l’angoisse de laisser le lycée derrière soi et de se lancer dans l’âge adulte.

Le casting d’All American

La distribution de cette saison 4 d’All American rassemble de nouveau Daniel Ezra (Spencer James, Taye Diggs (Billy Baker), Samantha Logan (Olivia Baker), Bre-Z (Coop), Greta Onieogou (Layla Keating), Monet Mazur (Laura Baker), Michael Evans Behling (Jordan Baker), Cody Christian (Asher Adams), Karimah Westbrook (Grace James), Chelsea Tavares (Patience) et JJ Parker (Hunter Clowdus).