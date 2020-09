All Creatures Great and Small : James Herriot soigne les animaux, à partir de ce soir sur Channel 5

Alors que La Folle Aventure des Durrell s’est terminée il y a plus d’un an sur ITV, Channel 5 nous propose pour cette rentrée 2020 une nouvelle série pleine d’animaux avec All Creatures Great and Small qui est diffusée à partir de ce mardi 1er septembre.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec All Creatures Great and Small, l’histoire basée sur les livres d’Alf Wight écrit sous le pseudonyme de James Herriot qui nous relate alors ses aventures en tant que jeune vétérinaire de campagne. James (Nicholas Ralph) quitte donc Glasgow pour le Yorkshire Dales et devient l’assistant de Donald Sinclair (Samuel West).

Classique britannique, l’histoire de James Herriot a été portée plus d’une fois à l’écran, dont sous la forme d’une série télévisée diffusée entre 1978-1980 et 1988-1990 (pour un total de 90 épisodes). En 2010, BBC a par ailleurs proposé Young James Herriot, qui revenait sur les débuts de Wight en Écosse, avec Iain De Caestecker dans le premier rôle.

All Creatures Great and Small met donc à l’affiche Nicholas Ralph, Samuel West, Anna Madeley, Callum Woodhouse, Rachel Shenton mais aussi Diana Rigg, Matthew Lewis et Nigel Havers.

