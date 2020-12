Une saison 2 pour All Creatures Great and Small, James Herriot continue de soigner les animaux sur Channel 5

Alors que All Creatures Great and Small s’apprête à faire son retour pour un épisode spécial de Noël, Channel 5 annonce maintenant le renouvellement de la série pour une saison 2.

Basée sur les livres d’Alf Wight écrit sous le pseudonyme de James Herriot, la première saison d’All Creatures Great and Small a été diffusée en septembre sur la chaine anglaise et a trouvé sans difficulté son public. La série a ainsi rassemblé en moyenne 4,7 millions de personnes, avec 1 million supplémentaire suivant la rediffusion du dimanche, en faisant ainsi la série originale la plus suivie de la chaine.

Ainsi, les aventures en tant que jeune vétérinaire de campagne de James (Nicholas Ralph) dans le Yorkshire Dales où il est l’assistant de Donald Sinclair (Samuel West) se poursuivent. Le tournage aura lieu l’an prochain pour les 6 nouveaux épisodes et un autre épisode spécial de Noël. Notons que la série a par ailleurs su susciter un intérêt touristique pour les vallons du Yorkshire.

All Creatures Great and Small met à l’affiche Nicholas Ralph, Samuel West, Anna Madeley, Callum Woodhouse, Rachel Shenton mais aussi Matthew Lewis et Nigel Havers.

La série est inédite en France à ce jour.

