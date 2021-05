Pas de saison 3 pour All Rise et The Unicorn, CBS annule les deux séries

Si CBS avait déjà annoncé le renouvellement de plusieurs de ses séries courant mars-avril, le network américain avait encore quelques décisions à prendre. Avec les Upfronts et les grilles de programmes pour la saison prochaine qui sont dévoilées, il va de soi que CBS doit également révéler quel avenir la chaine réserve à ses séries encore dans l’incertitude.

C’est ainsi que CBS révèle que le tribunal de Lola Carmichael ferme ses portes, avec l’annulation de All Rise qui ne reviendra pas pour une saison 3. La série judiciaire qui nous entraine dans la vie de ceux qui naviguent dans le système judiciaire de Los Angeles, a attiré une moyenne de 4 millions de téléspectateurs (pour son premier jour de diffusion), encaissant une perte de 27% par rapport à sa première saison. All Rise se trouvait alors à occuper la onzième place (sur 14) au classement des séries CBS (et la douzième sur la cible démographique). Son ultime épisode sera donc diffusé lundi 24 mai.

De même, on ne retrouvera pas Wade Felton la saison prochaine, CBS ayant également annoncé l’annulation de The Unicorn après deux saisons. Cette comédie single-camera scénarisée met en scène Walton Goggins dans la peau d’un veuf père de deux filles qui décide de recommencer à sortir et réalise rapidement qu’il est très en demande.

Pas de secret non plus sur ce qui a pu mener à l’annulation de cette comédie, qui n’est tout simplement pas rentable. Elle n’est pas aidée par le fait, qu’à la différence d’un drama qui peut compenser ses mauvaises audiences par d’excellentes ventes internationales, les comédies s’exportent mal. Malgré une suggestion des producteurs de déménager la production dans le but de diminuer le budget, CBS a choisi de ne pas poursuivre. Le dernier épisode a été diffusé le 18 mars.

Notons que CBS a en parallèle annoncé le renouvellement de deux comédies, à savoir B Positive et United States of Al. Le network américain doit encore officialiser le sort de Clarice, ainsi que celui de SEAL Team, toutes les deux pourraient continuer sur Paramount+ selon les rumeurs.

