Une saison 3 pour All Rise, OWN sauve la série judiciaire de l’annulation

Annulée en mai dernier par CBS, All Rise vient d’être sauvée par OWN, la chaine d’Oprah Winfrey. Le network a passé un contrat pour une saison 3 composée de 20 épisodes, avec une diffusion prévue pour 2022.

Lancée en septembre 2019 sur CBS, All Rise nous entraine dans la vie de ceux qui naviguent dans le système judiciaire de Los Angeles. Plus spécifiquement, la série se concentre sur la nouvelle juge Lola Carmichael (Simone Missick) qui, à peine installée dans ses nouvelles fonctions, Lola ne tarde pas à prendre des décisions controversées pour offrir le meilleur jugement possible.

Le casting d’All Rise, avec Missick, Wilson Bethel, Jessica Camacho, J. Alex Brinson, Ruthie Ann Miles, Lindsay Mendez et Lindsey Gort devraient être de retour. Par contre, Marg Helgenberger ne sera pas de retour dans la série, ayant été casté dans le pilote de Getaway (aux côtés de Matt Long qui, lui, ne revient pas pour le coup dans Manifest). La porte n’est pas pour autant fermée, et l’actrice pourrait faire un retour dans la nouvelle saison si son emploi du temps lui permet.

Dee Harris-Lawrence, également showrunner de David Makes Man sur OWN, reprendra la tête de l’équipe créative de All Rise. Elle avait pris la place de Sunil Nayar sur la série au cours de la saison 1, alors aux côtés du créateur Greg Spottiswood qui s’est fait virer en mars dernier pour conduite non professionnelle.

En plus de la diffusion sur OWN, les droits de diffusion de la série seront partagés entre HBO Max et Hulu.

Enfin, pour le moment, la série All Rise est encore inédite en France.