AlRawabi School for Girls Saison 1 : Une lycéenne tourmentée se venge dès le mois prochain sur Netflix

On ne peut pas dire que Netflix manque de séries adolescentes et cela ne va pas changer de si tôt, puisque son offre dans le domaine n’a de cesse de s’étendre. Le mois prochain, on pourra ajouter à la liste des Teen Shows de la plateforme la nouvelle AlRawabi School for Girls qui nous vient du Moyen-Orient, et ce, à partir du jeudi 12 aout.

De quoi parle AlRawabi School for Girls ?

Série est écrite et mise en scène par la réalisatrice jordanienne Tima Shomali et sa collaboratrice scénariste Shirin Kamal, AlRawabi School for Girls est ainsi la deuxième production originale de Netflix réalisée au Moyen-Orient après Jinn.

La première saison se proposera de nous raconter l’histoire de victimes de harcèlement de la prestigieuse école pour filles Al Rawabi qui échafaudent une série de coups risqués pour faire payer leurs tortionnaires. En faisant cela, elles constatent que personne n’est entièrement bon ni mauvais, pas même elles.

Au niveau du casting, cette saison 1 de AlRawabi School for Girls rassemble Andria Tayeh, Rakeen Sa’ad, Noor Taher, Yara Mustafa, Joanna Arida, Salsabiela, Nadera Emran et Reem Saadeh.

