Alta Mar Saison 3 : Les sœurs Villanueva entament une nouvelle croisière, en août sur Netflix

C’est en novembre dernier que Netflix proposait à ses abonnés la saison 2 d’Alta Mar. Il ne sera pas nécessaire d’attendre l’automne pour découvrir la troisième, puisque celle-ci sera mise en ligne le 7 août prochain.

Pour rappel, Alta Mar est un ambitieux drame historique créé par Ramón Campos et Gema R. Neira qui nous ramène dans les années 40 à bord d’un luxueux navire de croisière qui, au tout début de la série se lance dans une traversée de l’Atlantique, en direction de l’Amérique du Sud. La saison 1 débute en nous introduisant à deux sœurs aussi différentes qu’elles sont inséparables, Carolina (Alejandra Onieva) et Eva (Ivana Baquero) Villanueva, alors qu’elles se retrouvent prises dans un mystère impliquant également bien les passagers que les membres de l’équipage quand un meurtre est commis. La victime n’apparait pas dans la liste des passagers et personne ne semble la connaitre. Le tueur est cependant toujours à bord…

La croisière s’est terminée, mais une nouvelle est sur le départ. Quand la saison 3 commence, le Bárbara de Braganza se prépare à voyager de l’Argentine au Mexique et cela s’accompagne naturellement d’un nouveau mystère. Les sœurs Villanueva sont invitées à revenir pour aider à trouver et arrêter un scientifique qui transporte avec lui un secret très dangereux.

Au casting de cette saison 3 d’Alta Mar, nous retrouvons donc Ivana Baquero et Alejandra Onieva, mais aussi Jose Sacristan (le capitaine) et Nicolas Vasquez (Jon Kortajarena) et d’autres.

