Pas de saison 3 pour Altered Carbon, Takeshi Kovacs ne change plus de corps sur Netflix

Il avait fallu attendre plus de deux ans pour retrouver Takeshi Kovacs sur Netflix avec la saison 2 d’Altered Carbon mis en ligne sur la plateforme en février dernier. Six mois plus tard, le service de streaming nous annonce qu’il n’y aura pas de saison 3 et que la série est annulée.

Pour rappel, Altered Carbon était une adaptation des romans du Britannique Richard Morgan, et prenait place au 25e siècle, dans une société transformée par les nouvelles technologies. Maintenant, la conscience numérisée peut se télécharger dans n’importe quel corps et la mort n’est plus permanente.

Le soldat Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) est le seul survivant d’une troupe d’élite interstellaire tombée lors d’un soulèvement contre le nouvel ordre mondial. Son esprit est emprisonné dans la glace pendant plusieurs siècles, jusqu’au jour où Laurens Bancroft, un riche magnat (James Purefoy), lui offre la chance de vivre à nouveau. En échange, Kovacs doit résoudre un meurtre, celui de Bancroft lui-même…

La saison 2 se déroulait 30 ans après les évènements de la première saison, et revenait sur la quête de Takeshi Kovacs (maintenant incarné par Anthony Mackie) de retrouver Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), son amour perdu.

Selon Deadline, l’annulation d’Altered Carbon chez Netflix remonterait au mois d’avril et ne serait ainsi pas liée au COVID-19 comme ce fut le cas pour The Society et I Am Not OK With This. On ne connait naturellement pas les chiffres, le service de streaming n’en communique pas, mais il semble que dans le cas présent, le géant de la vidéo à la demande ne soit pas satisfait et que le coût de la série soit trop élevé au vu des chiffres qu’elle réalise sur la plateforme.

Développée par Laeta Kalogridis, Altered Carbon réunissait également dans sa distribution Martha Higareda, Chris Conner, Dichen Lachman, Ato Essandoh, Simone Missick, Dina Shihabi, Byron Mann et Will Yun Lee.

Notons qu’en plus des deux saisons, Netflix propose aussi un film animé qui revient sur une autre période de la vie de Takeshi Kovacs.

