Une saison 15 pour Philadelphia et une saison 5 pour Better Things, FX continue de renouveler ses comédies

Après Breeders, What We Do in the Shadows, mais aussi son dernier hit Dave, FX continue de renouveler ses comédies, puisque c’est le tour de Better Things et de It’s Always Sunny in Philadelphia d’être officiellement reconduites.

Alors qu’il y a quelques années, It’s Always Sunny in Philadelphia paraissait destinée à s’arrêter après une décennie, il apparait maintenant qu’elle se dirige vers deux décennies. Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient uniquement au nombre de saisons, la comédie irrévérencieuse est désormais la plus longue de l’histoire du petit écran américain et reste ainsi la plus longue série du câble.

De son côté, Better Things est loin d’atteindre ce record, mais elle se poursuit avec détermination. La saison 4 s’est achevée le 30 avril dernier sur la chaine américaine et elle ne sera donc pas la dernière. Une saison 5 est officiellement commandée et devrait arriver en 2021.

Ensuite, on peut signaler que la chaine australienne Showcase annonce de son côté la commande d’une saison 3 de Mr. Inbetween qui est une co-production FX.

À noter que, pour l’occasion, FX a confirmé la commande d’American Horror Stories, sorte de spin-off de la célèbre anthologie qui racontera des histoires horrifiques dans un format plus traditionnel, à savoir une complète par épisode. Quant à la saison 10 d’American Horror Story, elle a été repoussée d’un an.

