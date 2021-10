American Crime Story Saison 3 : Le scandale Bill Clinton et Monica Lewinsky revisité, dès ce soir sur Canal+

Plus de trois ans après la saison 2, l’anthologie American Crime Story fait son grand retour avec une saison 3 consacrée à l’impeachment de Bill Clinton. La diffusion débute ce jeudi soir en France sur Canal+ à partir de 21h10.

De quoi parle la saison 3 d’American Crime Story ?

S’appuyant sur le livre « A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President » écrit par Jeffrey Toobin, American Crime Story: Impeachment reviendra ainsi sur le scandale entourant l’affaire Monica Lewinsky qui mena Bill Clinton à faire face à ce que les Américains appellent une procédure d’impeachment, soit une mise en accusation qui aurait pu aboutir à la fin de son mandat présidentiel.

Scénarisée par Sarah Burgess, l’histoire sera racontée du point de vue des femmes au cœur de l’affaire : Monica Lewinsky, Linda Tripp et Paula Jones, et explorera l’évolution du rapport entre la politique, les médias et les Américains.

Qui est au casting d’American Crime Story: Impeachment ?

La distribution de cette saison 3 d’American Crime Story mettra Beanie Feldstein (What We Do In The Shadows) dans la peau de Monica Lewinsky, tandis que Clive Owen (The Knick) et Edie Falco (The Sopranos) incarnent Bill et Hillary Clinton. Sarah Paulson (American Horror Story) sera Linda Tripp, Annaleigh Ashford (B Positive) prêtera ses traits à Paula Jones, Billy Eichner (Difficult People) jouera le blogueur Matt Drudge, Cobie Smulders sera la conservatrice Ann Coulter et Margo Martindale (The Americans) interprétera l’agente littéraire Lucianne Steinberger Goldberg.