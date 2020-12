American Gods Saison 3 : Les Dieux sont en conflits, en janvier sur Starz et dès maintenant dans un nouveau trailer

Les Anciens et Nouveaux Dieux sont destinés à faire leur retour sur Starz (et Amazon chez nous) à partir du dimanche 10 janvier 2021 et dès à présent dans un nouveau trailer.



Pour rappel, cette adaptation du roman de Neil Gaiman prend place dans un monde où les anciens dieux et les créatures mythologiques existent, car les gens croient en eux. Cependant, leurs pouvoirs diminuent, entrainés par le déclin de la croyance du peuple en eux, qui s’orientent vers de nouveaux dieux, reflets de leurs obsessions, comme les médias, la célébrité, la technologie et les drogues. Tout juste sorti de prison Shadow Moon (Ricky Whittle) rencontre Mr. Wednesday (Ian McShane), un arnaqueur qui l’engage en tant que garde du corps. En vérité, il est un des anciens Dieux qui se lance dans une mission pour réunir ses forces en prévision de la bataille qui se prépare.

La troisième saison d’American Gods voit alors Shadow Moon s’installer dans la petite ville en apparence tranquille de Lakeside, Wisconsin sous un nouveau nom dans le but de se cacher des nouveaux Dieux. Cependant, il ne tarde pas à réaliser que des forces mystiques et le nombre de cadavres ne cessent d’augmenter.

Avec Charles H. Egleeen showrunner de ces 10 épisodes (ayant pris ainsi la suite de Jesse Alexander), la saison 3 d’American Gods met à l’affiche Ricky Whittle, Emily Browning, Yetide Badaki, Bruce Langley, Omid Abtahi, Demore Barnes et Ian McShane qui sont rejoints par Ashley Reyes dans la peau de Cordelia, une jeune adolescente rebelle qui a stoppé ses études et travaille pour Mr. Wednesday.

Julia Sweeney, Lela Loren rejoint également la distribution de cette saison 3, tout comme Danny Trejo qui sera une incarnation de Mr. World, le rapper Whale dans la peau d’une Orisha nommée Chango et Iwan Rheon dans le rôle du leprechaun Liam Doyle.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.