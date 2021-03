Pas de saison 4 pour American Gods, mais un possible téléfilm pour conclure ?

La guerre des Dieux n’aura finalement pas lieu sur Starz qui vient d’annoncer que American Gods ne sera pas de retour pour une saison 4. Le network officialise l’annulation de la série une semaine après avoir diffusé le final de la troisième (qui est disponible en France sur Amazon Prime Video).

Lancée en 2017, American Gods porte à l’écran le roman de fantasy de Neil Gaiman qui prend place dans un monde où les anciens dieux et les créatures mythologiques existent, car les gens croient en eux. Cependant, leurs pouvoirs diminuent, entrainés par le déclin de la croyance du peuple en eux, qui s’orientent vers de nouveaux dieux, reflets de leurs obsessions, comme les médias, la célébrité, la technologie et les drogues. Tout juste sorti de prison Shadow Moon (Ricky Whittle) rencontre Mr. Wednesday (Ian McShane), un arnaqueur qui l’engage en tant que garde du corps. En vérité, il est un des anciens Dieux qui se lance dans une mission pour réunir ses forces en prévision de la bataille qui se prépare.

American Gods aura, au cours de ses trois saisons, connu pas mal d’agitation en coulisses, avec changements de showrunners et départs d’acteurs à chaque saison. À la tête de la première saison, Michael Green et Bryan Fuller auraient quitté le navire pour différences créatives (et des histoires budgétaires) et leur départ entraina ceux de Gillian Anderson et Kristin Chenoweth.

Sous la direction de Jesse Alexander, la saison 2 fut marquée par de nombreux désaccords en coulisses, jusqu’à ce qu’il soit révélé que le showrunner a été mis de côté au cours du tournage affecté par des délais et des problèmes scénaristiques agaçant les acteurs.

Ce qui nous conduit à une troisième saison dirigée par Charles “Chic” Eglee et avec les départs d’Orlando Jones et Mousa Kraish. Le premier a fait beaucoup de bruit, l’acteur ayant fait savoir que son départ était pour lui dû à du racisme. Ajoutons donc qu’à ce stade, la série a également vu son audience s’étioler au fil du temps menant à une annulation qui n’est pas la plus surprenante qui soit.

La troisième saison d’American Gods se termine sur une sorte de cliffhanger et n’apporte pas de conclusion au récit. L’équipe est naturellement volontaire pour mener à bien l’histoire, et il y aurait possiblement des discussions pour offrir une conclusion sous la forme d’un téléfilm ou d’une série évènement, mais personne chez Starz ne s’est officiellement exprimé sur le sujet.

Quoi qu’il arrive aux Dieux de Starz, le network ne manque pas de séries, continuant le développement de la franchise Power, avec Power Book III: Raising Kanan and Power Book IV: Force et ayant déjà renouvelé Outlander pour une saison 7. À cela s’ajoute les saisons 2 de Hightown, Power Book II: Ghost et P-Valley, la troisième de Step Up ainsi que les nouveautés Run the World, Blindspotting, Black Mafia Family.

