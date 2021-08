Une saison 2 pour American Horror Stories, FX commande aussi deux autres spin-offs

La franchise American Horror Story ne cesse de s’élargir sur FX, la chaine américaine vient tout juste d’annoncer le renouvellement de la série dérivée American Horror Stories pour une saison 2, et la commande de deux autres séries dérivées. Tout va bien pour Ryan Murphy sur FX.

American Horror Stories renouvelée pour une saison 2

Moins d’une semaine après la diffusion du dernier épisode. FX a donc officialisé le retour pour une saison 2 d’American Horror Stories pour 2022.

Création de Ryan Murphy et Brad Flachuck, American Horror Stories revenait donc au format d’origine de l’anthologie en proposant une histoire différente à chaque épisode, certaines intrigues renvoyant par ailleurs à la série mère (dont les deux premiers qui nous ramènent à la Murder House).

La saison 1 a mis en scène des habitués de la franchise comme Taissa Farmiga, Evan Peters, Matt Bomer, Billie Lourd, John Carroll Lynch et Naomi Grossman mais a aussi accueilli de nouveaux noms avec Danny Trejo, Aaron Tveit, Paris Jackson, Madison Bailey et Virginia Garndner.

Dans tous les cas, ce renouvellement fait suite à un excellent lancement sur FX On Hulu, le meilleur pour une série à ce jour.

The stories don't stop here. #AHStories will return for another season pic.twitter.com/D7AuvKzwZx — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) August 13, 2021

American Love Story et American Sports Story, deux nouvelles anthologies

En plus du renouvellement d’American Horror Stories, FX a annoncé que la franchise avait encore de beaux jours devant elle, en s’éloignant toujours un peu plus de l’horreur.

La saison 10 d’American Horror Story fait son retour dans moins de deux mois, et la saison 3 d’American Crime Story, intitulée Impeachment, est annoncée pour septembre. Et FX nous annonce maintenant deux séries dérivées venant s’ajouter : American Love Story et American Sports Story.

Comme le titre nous l’indique, American Love Story va nous relater chaque saison une histoire d’amour qui a su capturer l’attention du public, et la première sera alors consacrée à la relation et au mariage de John F. Kennedy et de Carolyn Bessette. L’histoire reviendra sur l’union de ce jeune couple, considérée comme part de la “royauté américaine”, mise à l’épreuve par la pression médiatique et l’attention des tabloïds. Avec la fin tragique qu’on connait.

De son côté, American Sports Story se centrera sur un évènement impliquant une figure majeure du sport en question pour re-examiner l’histoire avec un regard actuel. L’attention va, pour la première saison, se tourner vers le joueur de la NFL Aaron Hernandez, condamné pour meurtre en 2015 et qui s’est suicidé. La saison sera alors basée sur le podcast Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc. Une histoire qui aurait certainement pu être au cœur d’une saison d’American Crime Story.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.