American Horror Story 1984 : La saison 9 est dès à présent disponible sur Netflix

Alors que le mois d’octobre, le mois de l’horreur, se rapproche, FX ne proposera pas aux États-Unis la saison 10 de l’anthologie horrifique American Horror Story. En France cependant, Netflix met dès à présent en ligne la saison 9 qui est sous-titrée « 1984 » et qui se compose de 9 épisodes.

Comme son titre le suggère, la série de Ryan Murphy et Brad Falchuk nous entraine cette fois dans les années 80. Plus précisément, cette saison 9 se propose de nous offrir un récit bourré de clins d’œil aux vieux slashers dans la lignée de Halloween et Vendredi 13 (et on vous invite à réviser vos réviser vos classiques en parallèle).

L’histoire s’articule autour d’un groupe de jeunes qui se rendent à un camp de vacances qui fut autrefois le théâtre d’un massacre perpétré par un homme qui a été appréhendé et interné dans un hôpital psychiatrique. Il s’est cependant enfui et retourne sur le lieu de ses précédents meurtres, décidé à reprendre là où il s’était arrêté. Vous pouvez retrouver nos critiques par épisodes de cette saison pour accompagner votre visionnage.

Au niveau du casting de American Horror Story: 1984, nous allons naturellement retrouver des visages familiers de la série comme Emma Roberts, Sarah Paulson, Billie Lourd, Cody Fern, Leslie Grossman et John Carroll Lynch. Ils sont accompagnés par le sportif Gus Kenworthy, Angelica Ross (Pose), Matthew Morrison (Glee), DeRon Horton (Dear White People) et Zach Villa (Shameless).

