American Horror Story Double Feature : Neal McDonough débarque à Death Valley, à partir de ce soir sur FX

En diffusion sur FX depuis le 25 août (et le lendemain en France sur Canal+ Séries), la saison 10 d’American Horror Story se poursuit avec une nouvelle histoire. En effet, cette dernière n’est pas appelée Double Feature sans raison et elle nous propose à partir de l’épisode 8 de découvre une histoire d’aliens.

De quoi parle American Horror Story: Double Feature Part 2: Death Valley ?

Cette saison 10 d’American Horror Story, intitulée Double Feature se propose de relater deux histoires horrifiques dans une même saison. La première partie, appelée Red Tide a pris place au bord de la mer, tandis que la seconde partie, sous-titrée Death Valley, nous ramène sur la terre ferme, dans le désert.

Plus spécifiquement, les quatre épisodes qui forment cette partie vont nous raconter une histoire d’aliens. Un groupe d’étudiants faisant du camping va se retrouver pris dans une terrifiante et ancienne conspiration. Par ailleurs, le personnage incarné par Neil McDonough se rend dans le désert californien dans le but de calmer les envahisseurs aliens.

Le casting d’American Horror Story: Double Feature, Part 2

Death Valley met à l’affiche Neal McDonough (la franchise Arrow) qui est un nouveau venu dans l’univers de Ryan Murphy et qui sera à côté de plusieurs réguliers de la franchise American Horror Story, dont Sarah Paulson.

Kaia Gerber, Nico Greetham, Rachel Hilson, Lily Rabe, Rebecca Dayan, Angelica Ross, Leslie Grossman et Cody Fern sont également présents dans ces épisodes.

Une Saison 11 pour American Horror Story

Alors que la diffusion de la saison 10 se poursuit, rappelons que l’avenir d’American Horror Story est déjà assuré… et pour plus d’une saison. En effet, la série horrifique de Ryan Murphy et Brad Falchuck a déjà été renouvelée jusqu’à la saison 13.