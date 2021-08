American Horror Story: Double Feature : Une marée rouge se déverse dès ce soir sur Canal+

Alors que FX a récemment annoncé l’expansion de la franchise American Story avec, entre autres, une saison 2 pour American Horror Stories, l’anthologie horrifique fait son retour sur Canal+ Séries dès ce 26 août à partir de 22h4

De quoi parle American Horror Story: Double Feature ?

Cette saison 10 d’American Horror Story, intitulée Double Feature se propose de relater deux histoires horrifiques dans une même saison. La première partie, appelée Red Tide prend place au bord de la mer, tandis que la seconde partie, sous-titrée Death Valley, nous ramène sur la terre ferme, dans le désert.

Si on ne sait quasiment rien sur la seconde intrigue, la première possède un court synopsis : Un auteur en difficulté, son épouse enceinte et leur fille déménager dans une ville balnéaire isolée pour l’hiver. Une fois bien installées, les véritables habitants de cette ville se font connaitre…

Qui est au casting d’American Horror Story: Double Feature ?

On retrouvera dans la première partie de cette saison 10 d’American Horror Story Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock, Lily Rabe, Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Angelica Ross, mais aussi Macaulay Culkin qui fait ses débuts dans la série. Denis O’Hare, Matt Bomer et Chad Michaels seront également présents dans cette partie en récurrents.

La seconde partie est pour le moment toujours plus mystérieuse, mais on sait qu’il y aura Neal McDonough (qui joue un personnage s’appelant Dwight D. Eisenhower, mais ce n’est pas le président) et John Carroll Lynch.

Une saison 11 pour American Horror Story ?

Si la diffusion pour la saison 10 n’a pas encore commencé, l’avenir d’American Horror Story est déjà assuré… et pour plus d’une saison. En effet, la série horrifique de Ryan Murphy et Brad Falchuck a déjà été renouvelée jusqu’à la saison 13.

