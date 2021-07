American Horror Story: Double Feature : FX nous tease une saison 10 entre monstres marins et extra-terrestres

Alors que la diffusion pour la série dérivée American Horror Stories se poursuit, FX nous tease le retour prochain d’American Horror Story avec une saison 10 intitulé Double Feature. Plus précisément, le teaser nous annonce un lancement pour le 25 août.

De quoi parle American Horror Story: Double Feature ?

Comme c’est généralement le cas pour American Horror Story, on ne sait quasiment rien de ce que la saison nous réserve. FX nous annonce cependant que cette saison sera marqué par la collision de deux univers terrifiants.

Plus spécifiquement, Double Feature sera séparée en deux parties. La première, intitulée Red Tide, prendra place au bord de la mer. La seconde est appelée Death Valley et nous entrainera dans le désert.

Qui est au casting d’American Horror Story: Double Feature ?

Si on ne sait donc plus ou moins rien de ce dont va nous parler cette saison 10, de nombreux acteurs ont naturellement été annoncés.

On retrouvera alors dans la première partie Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock, Lily Rabe, Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Angelica Ross, mais aussi Macaulay Culkin qui fait ses débuts dans la série. Denis O’Hare, Matt Bomer et Chad Michaels seront également présents dans cette partie en récurrents.

La seconde partie est pour le moment encore plus mystérieuse, mais on sait qu’il y aura Neal McDonough (qui joue un personnage s’appelant Dwight D. Eisenhower, mais ce n’est pas le président) et John Carroll Lynch.

Une saison 11 pour American Horror Story ?

Si la diffusion pour la saison 10 n’a pas encore commencé, l’avenir d’American Horror Story est déjà assuré… et pour plus d’une saison. En effet, la série horrifique de Ryan Murphy et Brad Falchuck a déjà été renouvelée jusqu’à la saison 13.

