American Rust : Un trailer pour la nouvelle série de Showtime avec Jeff Daniels, à moins de deux mois du lancement

Après The Comey Rule, Jeff Daniels continue de collaborer avec Showtime en travaillant de nouveau avec le scénariste Dan Futterman (The Looming Tower) pour American Dust, qui sera proposée sur la chaine payante à partir du dimanche 12 septembre et se dévoile présentement à l’aide d’une bande-annonce officielle.

De quoi parle American Rust ?

American Rust est l’adaptation du roman de Philipp Meyer publié chez nous sous le titre Un arrière-goût de rouille, qui est donc signér par Dan Futterman. Il s’agit d’un drama familial nous racontant l’histoire d’une famille en quête d’un meilleur futur, mais toujours prisonnière de son passé.

Plus précisément cette adaptation en série nous raconte l’histoire à travers Del Harris (Jeff Daniels), chef de la police dans une ville du Rust Belt en Pennsylvanie, où de bonnes personnes font souvent de mauvais choix. Quand un meurtre est commis, Harris doit décider jusqu’où il est prêt à aller pour protéger le fils de la femme qu’il aime (Maura Tierney).

Le casting d’American Rust

Se composant de neuf épisodes, American Rust rassemble Jeff Daniels, Maura Tierney, Bill Camp (The Queen’s Gambit), David Alvarez (West Side Story), Alex Neustaedter (Colony), Julia Mayorga (It Is Decidedly So), Mark Pellegrino (Supernatural) et Rob Yang (The Resident).

American Rust: une date de diffusion française ?

Nous n’avons pas encore d’informations sur une date de diffusion française pour American Rust, qui devrait naturellement arriver chez nous sur Canal+ qui est en contrat avec Showtime.

