And Just Like That… Saison 1 : Carrie, Miranda et Charlotte sont de retour à New York, ce vendredi sur Salto

Après Dexter qui a récemment fait son retour sur Showtime, c’est au tour de Sex and The City de revenir à l’antenne. Le revival intitulé And Just Like That… fait ses débuts aujourd’hui sur HBO Max et arrive en France dès ce vendredi sur la plateforme Salto.

De quoi parle And Just Like That…

Diffusée entre 1998 et 2004 sur HBO, l’originale Sex and The City, inspirée par un livre de Candace Bushnell, a donc duré six saisons pour un total de 94 épisodes avant de se poursuivre sous la forme de deux longs-métrages en 2008 et 2010. Il fut pendant un moment question d’un troisième film qui n’a jamais eu lieu. Par contre, il y a eu une préquelle, The Carrie Diaries diffusée sur The CW à partir de 2013 pendant deux saisons, avec AnnaSophia Robb dans le rôle de Carrie.

L’histoire de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Charlotte York (Kristin Davis) se poursuit donc maintenant sur HBO Max – sans Samantha Jones, Kim Cattrall ayant choisi de ne pas revenir.

Si le quatuor est maintenant juste un trio, les trois femmes seront entourés de leurs partenaires, amis et autres connaissances dans ce revival qui s’intéresse alors à suivre Carrie, Miranda et Charlotte devant maintenant faire face aux complications de la vie et les épreuves de l’amitié lorsque l’on se trouve dans la cinquantaine.

Au total, And Just Like That… se compose de 10 épisodes, avec toujours Michael Patrick King également de retour en tant que producteur exécutif aux côtés du trio principal. Ce dernier a réalisé plusieurs épisodes, et a écrit et réalisé les deux longs-métrages. Aux côtés des trois têtes d’affiches, on retrouvera également Chris Noth (Mr. Big), Mario Cantone (Anthony Marentino), Willie Garson (Stanford Blatch), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt).

Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Sarita Choudhury (Seema Patel), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace), Sara Ramirez (Che Diaz) et Isaac Cole Powell (George) font aussi partie de la distribution, tout comme Brenda Vaccaro (Gloria Marquette), Ivan Hernandez (Franklyn), (Christopher Jackson (Herbert Wexley), LeRoy McClain (Andre Rashad Wallace).