Angela Black : Joanne Froggatt dans le nouveau thriller psychologique des frères Williams, dès ce soir sur ITV

Après Liar, Joanne Froggatt continue sa collaboration avec les frères Williams pour un nouveau thriller psychologique en six épisodes. Angela Black est diffusée à partir de ce 10 octobre sur la chaine britannique ITV — juste après la série familiale The Larkins, qui commence également ce dimanche.

De Quoi Parle Angela Black ?

Scénarisée par Harry et Jack Williams, Angela Black nous plonge dans le quotidien d’une femme dont la vie parait en surface idéale. Elle vit avec on mari Olivier et ses deux enfants dans une jolie maison en banlieue londonienne et travaille en tant que volontaire à un recueil pour chien. Derrière cette charmante façade se cache le fait qu’Angela est victime de violences domestiques.

Coincée dans une relation dont elle ne peut s’échapper, Angela est un jour approchée par Ed, un détective privé qui lui révèle les plus sombres secrets de son mari. Devant faire face à cette réalité, Angela ne sait plus quoi faire. Peut-elle faire confiance à Ed ? Peut-elle abandonner la vie qu’elle connait pour se libérer de l’emprise de son mari ?

Push something enough, it breaks. New drama Angela Black starring @JoFroggatt, Michiel Huisman and Samuel Adewunmi starts October 10th on ITV and ITV Hub pic.twitter.com/0LUOMSmMAb — ITV (@ITV) September 30, 2021

Le casting d’Angela Black

La série Angela Black met à l’affiche Joanne Froggatt, bien connue pour son rôle d’Anna dans Downton Abbey ; Michiel Huisman (Game of Thrones, The Haunting of Hill House) dans la peau de son mari Olivier; et Samuel Adewunmi (The Hatton Garden Job) dans le rôle du mystérieux Ed.