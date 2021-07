Animal Kingdom Saison 5 : Les Cody font dès aujourd’hui leur retour sur TNT

Déjà renouvelée pour une saison 6 il y a quelques mois de cela, Animal Kingdom a été absente pendant un long moment. La série est donc finalement de retour dès ce soir sur la chaine américaine câblée TNT.

Il a été confirmé que la saison 6 d’Animal Kingdom sera bien la dernière de la série. Avant cela, il y a donc beaucoup de choses qui peuvent se produire, en particulier après les évènements qui ont chamboulé l’univers des Cody à la fin de la saison 4.

Dans la saison 5, Pope (Shawn Hatosy), Craig (Ben Robson), Deran (Jake Weary) et J (Finn Cole) continuent de faire face aux retombées de la mort de Smurf (Ellen Barkin), avec d’autres membres bien déterminés à se venger. Leur royaume est alors sans leader et les Cody luttent pour maintenir une fragile alliance et voir qui finira au sommet. Par ailleurs, la série retrace toujours l’histoire de Smurf en 1984, alors âgée de 29 ans, élevant Pope et Julia tout en faisant des jobs dangereux.

Au casting de cette saison 5 d’Animal Kingdom, nous retrouvons Shawn Hatosy, Ben Robson, Jake Weary et Finn Cole, mais aussi Leila George et Jon Beavers qui incarnent Smurf et Jake dans une série de flashbacks.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.