Une saison 6 pour Animal Kingdom qui sera également la dernière pour les Cody

La saison 5 d’Animal Kingdom n’a pas encore été programmée sur TNT, mais la chaine américaine annonce déjà le renouvellement de la série pour une saison 6 et son annulation en même temps, la sixième sera la dernière.

C’est ainsi que le tournage de la saison 6 devrait commencer en février prochain si tout va bien, tandis que TNT diffusera la cinquième durant l’été. Cela s’accorde avec la nouvelle direction prise par la chaine qui s’éloigne des séries scriptées au profit de programmes non scriptés et plus précisément d’une offre sportive pour le package WarnerMedia.

Animal Kingdom fut en tout cas pour la chaine un véritable succès, avec des audiences solides et un public dit jeune au rendez-vous. Elle a atteint les 27 millions de téléspectateurs toutes plateformes confondues en saison 4, et s’est placée dans le Top 10 des dramas du câble en 2019 en termes d’audiences.

Dans la saison 5 d’Animal Kingdom, Pope (Shawn Hatosy), Craig (Ben Robson), Deran (Jake Weary) et J (Finn Cole) continuent de faire face aux retombées de la mort d’un membre de la famille, avec d’autres membres bien déterminés à se venger. Leur royaume est alors sans leader et les Codys luttent pour maintenir une fragile alliance et voir qui finira au sommet. Par ailleurs, la série retrace toujours l’histoire de Smurf en 1984, alors âgée de 29 ans, élevant Pope et Julia tout en faisant des jobs dangereux.

Aux côtés de Shawn Hatosy, Ben Robson, Jake Weary et Finn Cole, on retrouve aussi Leila George, Rigo Sanchez et Jon Beavers dans la distribution d’Animal Kingdom.

