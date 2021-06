Anne Boleyn : Les derniers mois de la Reine avec Jodie Turner Smith, dès ce soir sur Channel 5

L’histoire des Tudors, et encore plus le règne du roi Henry VIII est régulièrement revisitée à travers des films et des séries. Channel 5 tourne ainsi présentement les projecteurs vers Anne Boleyn pour nous offrir une relecture personnelle des derniers mois de son règne dans une série simplement intitulée Anne Boleyn, diffusée sur trois soirées consécutives, du 1er au 3 juin.

Création de Eve Hedderwick Turner, Anne Boleyn est présentée comme étant un fantasy drama et thriller psychologique qui prend place durant les cinq derniers mois d’existence d’Anne Boleyn (jouée ici par Jodie Turner Smith). Racontée de son point de vue, l’histoire nous montre comment elle a lutté pour assurer un futur à sa fille et dû se battre contre les hommes qui l’entourait alors que sa fin approchait.

