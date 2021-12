Anne Boleyn : Les derniers mois de la Reine avec Jodie Turner Smith, ce soir sur Cherie 25

Diffusée en juin dernier sur la chaine britannique, la série Anne Boleyn arrive en France sur Cherie 25 qui diffuse la mini-série ce samedi 4 décembre dès 21h05. Cette création d’Eve Hedderwick Turner est un drame aux touches de thriller psychologique qui revisite l’histoire de la plus célèbre épouse du roi Henri VIII.

De quoi parle Anne Boleyn ?

L’histoire des Tudors, et encore plus le règne du roi Henry VIII est régulièrement revisitée à travers des films et des séries, à l’image de la récente série The Spanish Princess qui revenait sur l’histoire de Catherine d’Aragon et dont la première saison a été diffusée en novembre sur Chérie 25.

La chaine française continue ainsi à explorer l’ère des Tudors, cette fois-ci avec Anne Boleyn, une relecture des derniers mois du règne de la seconde épouse du roi, se composant de trois épisodes. Présentée comme étant un fantasy drama et thriller psychologique, la série prend place durant les cinq derniers mois d’existence d’Anne Boleyn (jouée ici par Jodie Turner Smith). Racontée de son point de vue, l’histoire nous montre comment elle a lutté pour assurer un futur à sa fille et dû se battre contre les hommes qui l’entouraient alors que sa fin approchait.

La distribution d’Anne Boleyn réunit Jodie Turner Smith, Paapa Essiedu (George Boleyn), Mark Stanley (Henry VIII), ou encore Lola Petticrew (Jane Seymour).