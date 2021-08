Annika Saison 1 : Après Unforgotten, Nicola Walker mène l’enquête sur la mer, dès ce soir sur Alibi

Après 4 saisons d’Unforgotten, Nicola Walker reste dans les forces de l’ordre avec la nouvelle série Annika qui est diffusée à partir de ce mardi 17 août sur la chaine britannique Alibi.

De quoi parle Annika ?

Le scénariste Nick Walker porte à l’écran son drama radiophonique Annika Stranded dans lequel Nicola Walker prêtait déjà sa voix à l’héroïne, la détective scandinave Annika Strandhed, une star de la brigade criminelle de la police d’Oslo.

Dans cette version télévisée, Nicola Walker campe la DI Annika Strandhed alors qu’elle prend en charge une nouvelle brigade gérant les meurtres sur la mer en Écosse. Annika devra dès lors jongler entre son travail et sa vie privée, où elle fait face à de nouveaux challenges avec sa brillante mais complexe fille adolescente, Morgan.

Par ailleurs, Annika brisera le quatrième mur dans la plupart des épisodes dans le but de fournir des informations supplémentaires sur les enquêtes aux téléspectateurs.

Casting d’Annika

On retrouve donc Nicola Walker à la tête de la série Annika, avec à ses côtés Sylvie Furneaux dans la peau de sa fille.

Jamie Lives (Guilt), Katie Leung (The Nest), Ukweli Roach (Blindspot) et Kate Dickie (The Cry) complètent la distribution de cette première saison composée de 6 épisodes.

