Another Life Saison 2 : Niko et son équipage reprennent leur périple spatial, dès à présent sur Netflix

Voilà plus de deux ans que la première saison de la série de science-fiction Another Life est arrivée sur Netflix. Avec son tournage mis en pause durant la pandémie, son retour tardif a été encore plus repoussé, mais l’attente est terminée, puisque la saison 2 est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Another Life ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série créée par Aaron Martin, Another Life nous propose de suivre l’astronaute Niko Breckinridge (Katee Sackhoff) et son équipe qui s’engagent dans une mission ultra-risquée. Ils doivent en effet affronter de terribles dangers pour en savoir plus sur un artefact extraterrestre qui vient d’apparaitre mystérieusement sur Terre. Ils partent alors à la recherche de son origine pour découvrir ce que tout cela signifie pour le futur de l’humanité — lire notre critique.

En saison 2…

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés alors que Niko et son équipage assistent à l’anéantissement d’une planète. Comment négocier avec des extraterrestres capables d’une telle brutalité ? La Terre pourrait à son tour être détruite et les options sont de plus en plus limitées. Niko va alors tenter d’entrer en contact avec leurs ennemis pour découvrir ce qu’ils veulent réellement.

En plus de Katee Sackhoff, on trouve au casting de la première saison d’Another Life Justin Chatwin, Samuel Anderson, Blu Hunt, AJ Rivera, Alex Ozerov, Alexander Eling, Lina Renna, Selma Blair, Tongayi Chirisa, Dillon Casey, Shannon Chan-Kent, Kurt Yaeger et Carlena Britch.