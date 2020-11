Antidisturbios Saison 1 : Des policiers antiémeutes sont accusés de meurtre, dès ce soir sur Polar+

Tout juste diffusée en Espagne, la série Antidisturbios arrive déjà en France pour nous parler en 6 épisodes de violences policières durant une manifestation à Madrid qui mène à une enquête pour meurtre. On peut donc la découvrir ce soir sur Polar+ à partir de 20h50. Elle est également disponible en intégralité sur myCANAL.

Création d’Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen, Antidisturbios est donc une série policière qui suit une policière déterminée qui se retrouve à devoir enquêter sur les agissements de 6 collègues durant une manifestation qui ont abouti sur un meurtre.

Ainsi, l’histoire s’articule autour de six policiers antiémeutes qui sont dépêchés pour une expulsion dans le centre de Madrid. L’affaire tourne mal, un homme décède. L’équipe des affaires internes est chargée d’enquêter sur les événements, et les policiers sont finalement accusés d’homicide involontaire. Chacun tente de trouver sa propre issue et leurs relations se détériorent. Laia, jeune enquêtrice aux affaires internes, obsédée par cette bavure, finit par découvrir que derrière l’affaire de l’expulsion s’en cache une autre qui implique des cadres dirigeants de l’institution.

Au niveau de la distribution, Antidisturbios rassemble Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto et Patrick Criado.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.