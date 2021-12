Pas de saison 5 pour A.P. Bio, Jack Griffin arrête de donner des cours sur Peacock

Plus de trois mois après la mise en ligne de la saison 4 d’A.P. Bio sur Peacock, le créateur Mike O’Brien a annoncé sur twitter que la série a été annulée et ne connaitrait pas de saison 5. Une information rapidement confirmée par le service de streaming.

Produite par Lorne Michaels (SNL), A.P. Bio se centrait sur Jack Griffin (Glenn Howerton), un professeur de philosophie qui est loin de vivre son rêve. En effet, quand l’histoire commence, ce professeur de philosophie d’Harvard vient tout juste de perdre son job de rêve au profit de son rival Miles Leonard. Il est alors forcé de retourner dans sa ville natale, Toledo, dans l’Ohio pour prendre un poste d’enseignant en biologie dans un collège, et vivre avec sa mère. Cela ne l’intéressant pas, il décide alors d’utiliser sa classe pour servir ses intérêts.

Encore inédite en France, A.P. Bio fut lancée en février 2018 sur le network américain NBC qui a annulé la série après deux saisons. Cette dernière fut alors sauvée de l’annulation pour se retrouver pour les deux saisons suivantes sur le service de streaming Peacock, où il a pu être possible de continuer à suivre le quotidien de Jack, ses étudiants et ses collègues.

I’m sad to announce that AP Bio will not be renewed for a 5th season. But mostly I’m feeling grateful right now. To all the fans who watched the show and fought for it to come back after the cancellation! And to Peacock & UTV for giving us two more seasons after that! (all 42 eps

— Mike O'Brien (@MikeOBrienXOXO) December 6, 2021