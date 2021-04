Arrête Papa, tu me fais honte ! Saison 1 : Jamie Foxx devient père à plein temps, dès à présent sur Netflix

Malgré plusieurs échecs, Netflix continue de lancer de nouvelles sitcoms familiales. Marquant le retour de Jamie Foxx dans le genre, Arrête Papa, tu me fais honte ! est ainsi à découvrir dès à présent sur la plateforme de streaming.

Créée par Jamie Foxx et scénarisé par Bentley Kyle Evans (ancien showrunner de The Jamie Foxx Show), Arrête Papa, tu me fais honte ! s’inspire de la véritable relation de Foxx avec sa fille et nous propose donc une histoire de famille mêlant humour et émotion.

Brian Dixon (Jamie Foxx), chef d’entreprise accompli et célibataire, se retrouve soudain père à plein temps de sa fille adolescente Sasha (Kyla-Drew). Épaulé par son père (David Alan Grier) et sa sœur (Porscha Coleman), Brian compte bien s’acquitter de son rôle du mieux qu’il le peut. Sasha, quant à elle, va avoir besoin de toute l’aide possible pour gérer cette nouvelle situation.

Au casting de cette saison 1 d’Arrête Papa, tu me fais honte !, Jamie Foxx (qui apparait également dans d’autres rôles secondaires) est ainsi entouré par David Alan Grier, Kyla-Drew, Porscha Coleman, Jonathan Kite, Heather Hemmens, Valente Rodriguez et Miracle Reigns.

