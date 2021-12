As We See It Saison 1 : La colocation entre autistes débute en janvier sur Amazon Prime Vidéo

Une fois que la sixième et ultime saison de The Expanse se sera terminée, Amazon Prime Video change de registre avec la nouvelle As We See It dont l’intégralité de la première saison sera mise en ligne le 21 janvier 2021.

De quoi parle As We See It ?

Dernière création de Jason Katims (Friday Night Lights), As We See It suit Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) et Violet (Sue Ann Pien), des colocataires d’une vingtaine d’années atteints d’autisme, qui s’efforcent de trouver et de garder un emploi, de se faire des amis, de tomber amoureux et de naviguer dans un monde qui leur échappe.

Avec l’assistance de leurs familles, de leurs aides et parfois même les uns des autres, ces colocataires connaissent des revers et célèbrent des triomphes sur leur chemin unique vers l’indépendance et l’acceptation.

Le casting de As We See It

La distribution de la saison 1 de As We See It s’articule donc autour de Rick Glassman, Albert Rutecki et Sue Ann Pien. Ils sont entourés par Sosie Bacon (Narcos: Mexico), Chris Pang (Marco Polo) et Joe Mantegna (Esprits Criminels).