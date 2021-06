Atiye Saison 3 : Le conclusion de la série, à découvrir dès à présent sur Netflix

La fin est arrivée pour Atiye, puisque la saison 3 de la série est également la toute dernière sur Netflix. Nous pouvons donc découvrir la conclusion de l’histoire dès à présent sur la plateforme de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série se basant sur le livre “Dünyanın Uyanışı” de Şengül Boybaş, Atiye nous entraine dans les ruines d’un temple anatolien où un archéologue fait une découverte étrange qui pousse une jeune peintre nommée Atiye (Beren Saat) à enquêter sur son propre passé. Sa vie parfaite est bousculée quand l’archéologue Erhan exhume le plus ancien temple sur Terre, le Göbekli Tepe, et un symbole qui connecte ces ruines à Atiye de façon mystérieuse. À un tournant de son existence, Atiye se lance dans une quête pour découvrir les secrets de son passé cachés au milieu de ces ruines. En saison 2, suite aux évènements qui ont conclu la première saison, Atiye est de retour auprès des siens, mais plus personne ne se souvient d’elle. En cherchant à comprendre ce qui lui arrive, elle réalise que d’autres choses ont changé et qu’une catastrophe se prépare.

Quand la saison 3 débute, 8 années se sont écoulées. À la recherche de sa fille Aden, Atiye est confrontée à un terrible dilemme alors que de puissants ennemis tentent de canaliser le pouvoir cosmique d’Aden afin de précipiter le chaos.

Au casting de Atiye, nous trouvons Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan et Cezmi Baskın.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.