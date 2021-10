Atlantic Crossing : Liaison royale : Une page d’histoire à découvrir dès ce soir sur Chérie 25

Une page d’histoire peu connue est au cœur de la mini-série Atlantic Crossing : Liaison royale qui, un an après sa diffusion en Scandinavie et quelques mois après son passage sur le petit-écran américain, arrive en France. On peut ainsi la découvrir dès ce soir sur Chérie 25 à partir de 21h05.

De quoi parle Atlantic Crossing ?

Série historique scénarisée par Alexander Eik et Linda May Kallestein, Atlantic Crossing : Liaison royale nous ramène en 1940. La Norvège est occupée par l’Allemagne nazie. En tant que réfugiés politiques, la Princesse Märtha (Sofia Helin) et ses enfants trouvent asile à la Maison-Blanche. Sa présence à Washington influence très rapidement la vision du Président Roosevelt (Kyle MacLachlan) sur les évènements tragiques qui se déroulent en Europe, et finit par impacter la position politique de neutralité des États-Unis.

Ce qui commence par une relation amicale se transforme alors en tendresse et crée l’agitation lorsque Märtha s’exprime publiquement contre la tyrannie nazie. Avec l’intention de se battre pour son pays, elle met son mariage en péril et convainc le Président Roosevelt d’apporter son soutien à la Norvège — une première étape dans le combat qui amènera les États-Unis à rejoindre la Guerre. Cependant, l’engagement de Märtha l’amène à se faire de nombreux ennemis, dont certains beaucoup plus proches qu’elle ne pourrait le soupçonner, au sein même de la Maison-Blanche.

Qui est au casting d’Atlantic Crossing

La distribution d’Atlantic Crossing : Liaison Royale réunit Sofia Helin, Kyle MacLachlan, Tobias Santelmann, Søren Pilmark et Anneke von der Lippe dans les premiers rôles. Dans les 8 épisodes, nous pouvons également croiser Harriet Sansom Harris, Daniel Betts, Lucy Russell, Suzanne Bertish, Leonora Eik, Amathea Eik, Justýna Brozková, Michael Pitthan, Abigail Rice, Lasse Kolsrud et Petr Meissel.