Away Saison 1 : Netflix part dans l’espace avec Hilary Swank, dès à présent dans un teaser et en septembre

Les services de streaming se mènent une course à l’espace. Apple TV+ nous a proposé la première saison de For All Mankind alors que l’ambitieuse The Right Stuff est prévue pour l’automne. De son côté, Netflix a récemment rejoint cette course avec la comédie Space Force, mais passe à l’évidence à la vitesse supérieure avec AWAY, qui sera mise en ligne le vendredi 4 septembre.

Création d’Andrew Hinderaker avec Jessica Goldberg (The Path) au poste de showrunner et Jason Katims en co-producteur, la série Netflix AWAY est une série librement inspirée de l’article de Chris Jones publié dans Esquire en 2014. Alors que l’astronaute américaine Emma Green (Hilary Swank) s’apprête à prendre le commandement de la première expédition sur Mars, elle doit en même temps assumer l’absence qu’elle impose à son mari (Josh Charles) et à sa fille adolescente (Talitha Bateman) à un moment où ils ont le plus besoin d’elle.

Au fil du vol spatial, les relations entre les différents membres de l’équipage se complexifient, notamment à cause du manque qu’ils ressentent vis-à-vis des êtres chers restés sur terre.

La saison 1 d’AWAY met donc à l’affiche Hilary Swank, Josh Charles, Talitha Bateman mais aussi Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Monique Curnen et Vivian Wu.

