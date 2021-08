Awkwafina Is Nora from Queens Saison 2 : Nora et sa famille sont de retour, ce jeudi sur Comedy Central France

Plus d’un an et demi après la conclusion de la première saison, Awkwafina Is Nora from Queens est de retour avec sa saison 2 sur Comedy Central. Dès ce soir sur la chaine américaine et ce jeudi à partir de 22h20 sur son équivalente Française.

De quoi parle Awkwafina Is Nora from Queens ?

Inspirée par sa propre vie dans le Queens, la comédienne et scénariste Awkwafina (Ocean’s 8, Crazy Rich Asians) nous propose avec Awkwafina Is Nora from Queens de plonger dans le quotidien de Nora Lin (Awkwafina), une femme dans la vingtaine qui peine à entrer dans sa vie d’adulte et préfère s’appuyer sur sa famille. Nous suivons alors Nora qui vit avec son père (BD Wong), sa grand-mère (Lori Tan Chinn) et son cousin (Bowen Yang) dans le Queens. Quand elle réalise qu’elle n’a pas de direction dans son existence, elle tente de s’en découvrir une, mais cela n’est pas évident. Pour commencer, elle doit surtout se trouver un travail.

Quand la saison 2 débute, Nora trouve un second souffle dans sa vie tandis que sa Grand-Mère reçoit des nouvelles surprenantes de son médecin.

Au casting de cette première saison de Awkwafina Is Nora from Queens, Awkwafina est donc entourée par BD Wong, Lori Tan Chinn, Bowen Yang, Chrissie Fit et Jonathan Park. Au niveau des guest stars, on pourra croiser Margaret Cho (All-American Girl), Alan Kim (Minari), Lauren Ash (Superstore), Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Ross Butler (To All The Boys: Always and Forever), Cindy Cheung (13 Reasons Why), Catherine Cohen (Search Party), Catherine Curtin (Stranger Things), Nancy Eng (Premium Rush), Fortune Feimster (Sweet & Salty), Chloe Fineman (Saturday Night Live), Judy Gold (Search Party), Stephanie Hsu (Brooklyn Nine-Nine), Kerri Kenney-Silver (Reno 911!), C.S. Lee (Dexter), Fay Ann Lee (Falling for Grace), Ajay Mehta (The Good Place), Haley Joel Osment (Goliath, The Kominsky Method), Bea Soong (The Wives Of Henry Yuk), Aaron Takahashi (Yes Man) et Jade Wu (Luke Cage).

On pourra également retrouver Gabo Augustine, Michelle Buteau, Jennifer Esposito, Chrissie Fit, Jonathan ‘Dumbfoundead’ Park, Jaboukie Young White, Wai Ching Ho et Liang Ying He qui sont déjà apparus en saison 1

