Une saison 2 pour B Positive et United States of Al, les dernières productions de Chuck Lorre se poursuivent sur CBS

Malgré la conclusion de Mom, CBS ne manquera pas de sitcoms produites par Chuck Lorre la saison prochaine, puisque ses deux nouveautés de l’année viennent d’être officiellement renouvelées.

Ainsi, B Positive et United States of Al reviendront pour une saison 2, rejoignant Bob Hearts Abishola (renouvelée pour une saison 3) et Young Sheldon (renouvelée jusqu’à sa saison 7) sur la liste des productions à succès de Lorre sur CBS.

Si vous n’êtes pas familiers avec B Positive, c’est une création de Marco Pennette qui nous parle de Dew (Thomas Middleditch), un thérapeute et père fraichement divorcé qui a besoin d’un rein. Il ne trouve pas de donneur, mais cela change quand il rencontre Gina (Annaleigh Ashford), une chauffeuse de bus qu’il a connue au lycée et qui est de groupe sanguin B+ comme lui. Elle lui donne un rein et cela change leur vie pour toujours. Le reste du casting rassemble Kether Donohue, Sara Rue, Izzy G et Terrence Terrell.

De son côté, United States of Al a été créée par David Goetsch et Maria Ferrari et s’intéresse à l’amitié entre Riley (Parker Young), un ancien combattant de la Marine qui rencontre des difficultés à se réadapter à la vie civile dans l’Ohio, et Awalmir “Al” (Adhir Kalyan), l’interprète Afghan qui a servi dans son unité et qui arrive en Amérique pour commencer une nouvelle vie. Elizabeth Alderfer, Dean Norris, Kelli Goss, et Farrah Mackenzie complètent la distribution.

