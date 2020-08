Baby Saison 3 : Chiara et Ludovica doivent faire face aux conséquences de leurs choix, en septembre sur Netflix

Annoncée dès sa commande comme étant également la dernière, la saison 3 de 6 épisodes de la série italienne Baby promet donc de nous mener à la conclusion de l’histoire. Une fin que l’on pourra découvrir dès le mercredi 16 septembre sur Netflix. En attendant, voici la bande-annonce.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Antonio Le Fosse, Giacomo Mazzariol, Marco Raspanti, Eleonora Trucchila et Romolo Re Salvador, Baby s’inspire librement de faits réels et nous entraine ainsi dans vie cachée de lycéens du quartier huppé de Parioli à Rome. Plus précisément, l’histoire se centre Chiara (Benedetta Porcaroli) et Ludovica (Alice Pagani), deux adolescentes qui rejettent leur existence parfaite en menant une double vie sulfureuse qui commence quand la nuit tombe. En saison 2, Chiara s’impliqua toujours plus dans sa « seconde vie » dans le but de protéger sa meilleure amie Ludo et son petit ami Damiano. Cela se terminait alors avec Ludo de nouveau sous le contrôle de son pimp Fiore, tandis que Damiano faisait une troublante découverte.

Pour la dernière saison de Baby, les protagonistes de la série font face aux conséquences de leurs choix. Tandis que la police éclaircit l’affaire de prostitution du lycée Collodi, l’amitié, la famille et l’amour sont mis à rude épreuve.

Le casting de cette saison 3 de Baby réunit Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Giuseppe Maggio, Brando Pacitto, Mirko Trova, Chabeli Sastre Gonzalez, Lorenzo Zurzolo, Claudia Pandolfi, Galatea Ranzi, Massimo Poggio et Isabella Ferrari.

