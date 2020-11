Bad Banks Saison 2 : Jana retrouve les requins de la finance, dès à présent sur Netflix

Déjà diffusée sur Arte en début d’année, la saison 2 de la série germano-luxembourgeoise Bad Banks débarque sur Netflix dès aujourd’hui, la plateforme a en effet mis en ligne les 6 épisodes qui la composent.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série créée par Oliver Kienle, Bad Banks se propose de parler du sexisme dans le secteur financier dont la saison 1 débutait avec Jana Liekam (Paula Beer), une jeune banquière travaillant dans une banque d’investissement au Luxembourg qui se fait brutalement licencier, ce qui l’amène à partir chez la concurrente allemande Global Invest à Francfort. Elle découvre alors que son employeur de rêve n’est peut-être pas plus intègre que l’ancien.

La saison 2 reprend six mois après que le monde financier a failli s’effondrer. Les acteurs de Deutsche Global Invest font face à des règles plus strictes, et à une concurrence accrue. Jana va devoir se battre pour garder sa place.

Au casting de cette saison 2 de Bad Banks, nous retrouvons Paula Beer, Barry Atsma, Désirée Nosbuch, Albrecht Schuch, Mai Duong Kieu, Tobias Moretti, Germain Wagner, Jean-Marc Barr.

